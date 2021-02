Liga: Courtois replace le Real Madrid dans la course

Alors que l’Atlético semblait bien parti pour tuer rapidement tout suspense dans la course aux lauriers, les Merengues n’ont pas dit leur dernier mot et entendent vendre chèrement leur peau de tenants du titre. Ce mois de février, les hommes de Zinédine Zidane l’ont parfaitement négocié. Sans doute même mieux qu’initialement espéré. En l’espace de quelques semaines, la Casa Blanca est revenue dans les échappements de son voisin madrilène (55 points contre 52). Et en l’absence d’Eden Hazard, toujours gêné par des problèmes physiques, le géant espagnol a pu compter sur un impérial Thibaut Courtois dans les cages. Cette série (en cours) de quatre succès consécutifs en championnat, le Real la doit en grande partie aux dernières prestations du Belge. Un seul but concédé, trois clean-sheets et des arrêts étourdissants qui ont permis aux Blancos de trouver leur second souffle, à défaut de proposer une animation offensive reluisante.