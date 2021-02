Rezaei à la maison, un choix fort posé par le staff

En se privant volontairement – et uniquement pour des motifs sportifs, d’après ce qu’il nous revient – de Kaveh Rezaei, même pas présent au Freethiel, Karim Belhocine a posé un choix fort et osé ce samedi. Toutefois, avec un seul attaquant dans son système initial et alors que le noyau s’est élargi lors du dernier mercato, le mentor franco-algérien a dû trancher entre Lukasz Teodorczyk et Kaveh Rezaei au moment de choisir le remplaçant de Shamar Nicholson sur le banc.

Et au grand dam de l’Iranien, forcément déçu de la décision de son coach, c’est vers le joueur prêté par l’Udinese que Karim Belhocine s’est tourné. Et le Polonais n’est pas passé loin de valider ce choix puisqu’il a pesé sur la défense après sa montée et aurait d’ailleurs pu faire 0-1 sur un coup franc de Joris Kayembe.