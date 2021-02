Facile vainqueur de Newcastle, Manchester United reprend la deuxième place à Leicester (vidéo)

Avec 49 points, les deux clubs ont 4 longueurs d’avance sur West Ham et 6 sur Chelsea, grand perdant de la course à la C1 après son nul contre Southampton samedi (1-1).

Temporairement dépossédé de sa deuxième place par Leicester en début d’après-midi, Manchester United l’a reprise à la faveur d’une différence de buts favorable en soirée.

Le match aura été assez bizarre, Marcus Rashford ouvrant le score après une première demi-heure très poussive -- comme souvent -- des siens, d’un bel enchaînement dribble-frappe au premier poteau (1-0, 30e).

Ce but a encore plus motivé Newcastle et Allan Saint-Maximin qui a égalisé d’une belle demi-volée dans la surface (1-1, 36e).

Newcastle semblait le plus proche de reprendre l’avantage en début de seconde période, quand Daniel James a hérité d’un ballon au deuxième poteau et marqué d’une frappe rageuse peu avant l’heure de jeu (2-1, 57e).

Un penalty de Bruno Fernandes a scellé un succès mérité et important (3-1, 75e).