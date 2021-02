D1A: l’Antwerp n’a pas trouvé la faille dans la défense de Saint-Trond (0-0, vidéos)

Tenu en échec par Saint-Trond (0-0), l’Antwerp a partiellement profité des pertes de points de Genk, Ostende et Anderlecht pour consolider sa deuxième place au classement général de la Jupiler Pro League après son match de la 27e journée. Les Anversois comptent 48 points, soit 12 de retard sur le Club de Bruges (qui a deux matches de retard) et 5 d’avance sur Genk (3e).

Après le duel en Europa League contre les Rangers, Frank Vercauteren a apporté quelques changements à son équipe : Aurelio Buta, Frank Boya et Felipe Avenatti ont fait place à Birger Verstraete, Jérémy Gélin et Didier Lamkel Zé. Revenus de blessure, Faris Haroun et Dieumerci Mbokani ont débuté sur le banc. Par contre, Peter Maes a reconduit le onze battu à domicile par Zulte Waregem (1-2).