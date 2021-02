Trump a «offert à Kim un vol retour sur Air Force One» pour rentrer à Pyongyang

Si le dirigeant nord-coréen avait accepté cette offre, sa présence – et probablement celle d’une partie de son entourage – à bord de l’avion officiel de la présidence américaine dans l’espace aérien de la Corée du Nord aurait soulevé de nombreux problèmes de sécurité.

Donald Trump a proposé au dirigeant nord-coréen Kim Jong Un d’embarquer à bord de l’avion présidentiel américain Air Force One pour rentrer à Pyongyang après leur rencontre au sommet de Hanoï en 2019, rapporte un documentaire de la BBC.

Selon ce film, intitulé « Trump Takes on the World » (« Trump s’attaque au monde »), l’ancien président américain « a stupéfié même les diplomates les plus aguerris » avec cette offre, que Kim a refusée.

« Le président Trump a offert à Kim un vol retour sur Air Force One », a déclaré Matthew Pottinger, conseiller pour l’Asie de l’ex-président républicain, à la BBC qui a rapporté cette information au cours du week-end.