Coronavirus: le détail des assouplissements pour les maisons de repos wallonnes

Deux visiteurs sont désormais autorisés par résident, qui peuvent changer tous les 15 jours et peuvent être des « contacts étroits » (avec contact physique), mais les visites sont consignées dans un registre.

La ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, a envoyé vendredi aux directions des maisons de repos et maisons de repos et de soins du sud du pays une circulaire détaillant les assouplissements qui vont pouvoir être introduits dans ces collectivités à partir de ce lundi 22 février. En fonction du nombre de résidents vaccinés, les activités, visites, sorties, repas en commun vont pouvoir reprendre de manière plus large, souligne son cabinet dimanche.

La circulaire se base sur l’avis des experts du GEMS de la semaine passée, mais établit son propre critère : les assouplissements peuvent être introduits dès que le taux de vaccination des résidents atteint 80 %, en tenant compte d’un délai de 10 jours après administration de la seconde dose du vaccin, communique la ministre. L’avis des experts préconisait quant à lui 90 % de vaccinés parmi les résidents.