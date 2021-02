Annelies Verlinden appelle à la «prudence» face aux appels au déconfinement

La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, continue de plaider pour la « prudence » à l'approche du Comité de concertation de vendredi. Selon le ministre du CD&V, la situation est encore « incertaine ». Si l'on veut relâcher les mesures, ce sont les jeunes et les étudiants qui doivent être les premiers à en bénéficier, a-t-elle annoncé ce lundi matin sur l’émission matinale de Radio 1, selon Belga.

Vendredi, le Comité de concertation discutera des chiffres de la pandémie dans notre pays et des mesures prises pour la contrôler. Dans la perspective de cette réunion, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander un assouplissement de certaines mesures.