Bruxelles: Sainctelette, le pont qui voulait devenir une place

Et si un pont et ses abords devenaient un lieu de vie ? C’est le pari que fait Bruxelles Mobilité en soumettant ce lundi à l’opinion son avant-projet de réaménagement pour la jonction Sainctelette, jonction importante entre le canal et l’axe reliant le Botanique à la Basilique de Koekelberg. Faisant le lien entre le quartier Yser de la Ville de Bruxelles et le quartier Maritime de Molenbeek, le carrefour constitue à ce titre un nœud stratégique pour l’accès au site de Tour et Taxis ou aux institutions culturelles comme le centre Kanal-Pompidou ou le Kaaitheater.