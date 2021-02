La Belgique hors du top 10 des principaux partenaires commerciaux de l'Allemagne

En 2020, les échanges commerciaux entre l'Allemagne et l'Empire du milieu ont atteint 212 milliards d'euros, alors qu'ils se sont chiffrés à près de 173 milliards d'euros entre l'Allemagne et les Pays-Bas.

Les Etats-Unis restent friands du "Made in Germany" et c'est avec l'Oncle Sam que nos voisins réalisent leur plus important excédent commercial: 36 milliards d'euros.

Les échanges commerciaux entre la Belgique et l'Allemagne ont atteint l'an dernier plus de 80 milliards d'euros, ce qui place notre pays à la 11e place au classement des principaux partenaires de l'Allemagne, comme en 2019.