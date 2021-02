Genk, Antwerp, FC Bruges: les calendriers chargés du Standard et Anderlecht après le Clasico (vidéo)

En perdant leur match de ce week-end, le Standard et Anderlecht ont loupé une belle occasion de se rapprocher un peu plus de la qualification pour les Playoffs 1. Le top 4 est toujours indécis alors qu’il ne reste que six journées dans la phase classique.

Dimanche après-midi (13h30), les Rouches et les Mauves vont s’affronter dans un Clasico fatidique dans la course au top 4. Le Standard est actuellement 9e avec 40 points et compte trois points de retard sur le 4e (Genk). Anderlecht stage à la 5e place (42 points) à seulement une petite unité de Genk.

Après ce choc, le calendrier des deux équipes sera plus que chargé et il ne faudra rien lâcher. Le Sporting d’Anderlecht jouera trois de ses cinq derniers matches à domicile (Malines le 7 mars, Zulte Waregem le 19 mars et le FC Bruges le 9 avril) et se déplacera à deux reprises (à l’Antwerp le 2 avril et au STVV le 16 avril).