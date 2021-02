Le prix médian des appartements en Brabant wallon est le plus cher de Belgique

Le prix médian des appartements s’établit désormais à 253.300 euros, en hausse de 10,1 % en un an.

L’an dernier, le Brabant wallon a connu une baisse de l’activité immobilière de 8,4 % alors que cette activité a légèrement augmenté ou est restée stable dans les autres provinces wallonnes, a indiqué lundi la compagnie des notaires de la province du Brabant wallon lors de la présentation de son analyse du marché immobilier en 2020. Par contre, en ce qui concerne les prix médians calculés par les notaires, celui des maisons dépasse les records des années précédentes et s’établit à 330.000 euros, en hausse de 6,5 % par rapport à 2019. Le prix médian des appartements, lui, s’établit à 253.300 euros, en hausse de 10,1 % en un an. C’est désormais le prix médian d’appartement le plus élevé en Belgique.