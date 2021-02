Coronavirus: la France confine le littoral des Alpes-Maritimes au cours des deux prochains week-ends

Pendant 15 jours à compter de mardi, les commerces de plus de 5.000m2, sauf pharmacies et commerces alimentaires, seront par ailleurs fermés dans le département.

Des sorties d’une heure seront autorisées dans un rayon de 5km du vendredi 18h au lundi 6h dans une zone s’étendant de Théoule-sur-Mer à Menton, les zones urbaines les plus habitées. Et pendant 15 jours à compter de mardi, les commerces de plus de 5.000m2, sauf pharmacies et commerces alimentaires, seront par ailleurs fermés dans le département, et les contrôles aux frontières renforcés, notamment dans les aéroports.