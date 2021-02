Avant le Clasico, Anderlecht a encore gâché une occasion dans la course au top 4: «On doit se remettre en question»

Le Sporting d’Anderlecht s’est incliné ce dimanche contre Courtrai et signe la mauvaise opération du week-end dans la course aux Playoffs 1.

Ce deuxième rendez-vous manqué face à un adversaire à sa portée sur papier ne condamne nullement Anderlecht. Malgré le récent 1 sur 6, les Bruxellois ne sont qu’à une unité du top 4 alors qu’il en reste 18 en jeu. Mais comme bien souvent cette saison, Anderlecht n’a pas profité de l’aubaine pour asséner un uppercut à ses concurrents directs pour les Playoffs 1. Vendredi et samedi, Malines, Ostende et Charleroi ont partagé. Comme toujours, l’occasion était trop belle pour les hommes de Vincent Kompany de faire un petit pas vers ce top 4 espéré par tout le monde du côté de Neerpede. A contrario, il n’est pas encore trop tard pour les Mauves. « On doit se remettre en question après ces deux derniers matchs et préparer le suivant comme on le fait chaque semaine », résumait Albert Sambi Lokonga. Le prochain, ce sera dans l’antre du Standard pour un Clasico où la réaction ne sera plus souhaitée mais exigée…