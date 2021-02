Carte blanche: «le problème de report de la vaccination des enseignants accentue le mépris de notre fonction»

Lettre ouverte à nos politiques et nos spécialistes du covid-19,

Il y a peu, vous avez annoncé que notre métier de Directeur, d’enseignant, n’est pas considéré comme faisant partie des métiers critiques. Nous ne serions pas plus à risques que d’autres professions et, de ce fait, pas intégrés dans la phase 1B de la vaccination. Vous considérez que nous sommes en capacité de tenir nos distances et de garder le matériel de protection adéquat.