Standard: Michel-Ange Balikwisha a été sanctionné par Mbaye Leye

En cause, la période plus compliquée que traverse le jeune (19 ans) et talentueux ailier, qui a beaucoup donné depuis le début de saison, mais aussi une attitude jugée peu conforme à ce que le staff technique liégeois attend de ses joueurs.

Concrètement, Balikwisha avait estimé, après avoir quitté la pelouse de Sclessin à la mi-temps la semaine dernière contre l’Antwerp, dans un match où la puissance athlétique de l’adversaire l’avait empêché de s’exprimer, qu’il était à chaque fois, ou presque, l’élément le plus vite et le plus facilement remplacé. Une réaction empreinte d’impatience ou d’insolence, c’est selon, qui n’a pas laissé Mbaye Leye et ses adjoints sans réaction, puisque Mickey Balikwisha avait été prié de s’entraîner, mardi et mercredi, avec les Espoirs, avant que Mbaye Leye ne l’autorise à réintégrer jeudi le noyau A à l’occasion d’une double séance de travail.