Le duo Daft Punk se sépare

Dans une dernière vidéo publiée sur Youtube, intitulée « Epilogue », le duo Daft Punk a annoncé sa séparation. L’information a été confirmée par l’attachée de presse du duo, Kathryn Frazier, à l’Agence France Presse (AFP).

Dans le clip, le duo, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, se promène dans le désert avec le costume qui leur est coutumier. Les deux se regardent dans les yeux pendant un moment, après quoi l’un d’eux enlève sa veste, révélant une sorte de mécanisme d’allumage. L’autre appuie sur quelques boutons, après quoi le premier s’enfuit rapidement et explose un instant plus tard.