Football Leaks: le numéro d’équilibriste de Christophe Henrotay pour le transfert de Tielemans à Monaco

1,5 million net par an (on peut répartir le salaire entre salaire mensuel et prime à la signature si plus confortable), 150.000 euros de primes en cas de qualification pour la Ligue des Champions, 150.000 euros pour chaque saison lors de laquelle il a disputé 35 matches ou plus dans le onze de base. Indemnité de logement. Commission pour l’agent : 1,5 million d’euros à payer en trois ans. » Avec ce mail, envoyé le 14 mars 2017 au vice-président russe de l’AS Monaco, Vadim Vasilyev, Christophe Henrotay lançait l’un des transferts belges les plus lucratifs, celui de Youri Tielemans en Principauté. Cette année-là, le talent du médian anderlechtois explosait, tant sur la scène belge avec ses deux buts en 129 secondes (l’un du gauche, l’autre du droit) face à Ostende qu’en Coupe d’Europe où Anderlecht parvenait en quart de finale de l’Europa League ne courbant l’échine que face au futur vainqueur, Manchester United. Et cela avec les honneurs.