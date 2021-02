La mauvaise série continue pour David Goffin: il se fait éliminer au premier tour du double à Montpellier

David Goffin, associé au Français Lucas Pouille, a été éliminé au 1er tour du double au tournoi de tennis de Montpellier, épreuve ATP indoor sur surface dure dotée de 262.170 euros, lundi en France. La paire franco-belge s’est inclinée 7-6 (8/6), 3-6 et 10/8 dans le super tie-break face au Suédois Andre Goransson et au Néerlandais David Pel. La rencontre a duré 1 heure et 37 minutes.

David Goffin entrera en lice au deuxième tour du simple à Montpellier, où il est tête de série N.2. Exempté du premier tour, le Liégeois, 15e mondial, débutera face au vainqueur du match franco-français Lucas Pouille (ATP 79) et Benjamin Bonzi (ATP 125).