Joe Biden aborde les dossiers brûlants du Moyen-Orient à pas de loup

Le nouveau président américain veut avancer sur le nucléaire iranien et faire cesser le conflit au Yémen. Les autres contentieux comme la Palestine ou la Syrie risquent de rester au second plan.

Face aux défis de sa présidence, Joe Biden concentre naturellement ses premiers efforts sur la scène nationale, où les ravages du covid sur la santé et l’économie nécessitent des mesures urgentes. Pourtant, lui et ses proches ont déjà montré, en un mois, que les dossiers internationaux ne resteraient pas en déshérence même si leur approche restera prudente. Et, là aussi, les premières indications montrent une volonté réelle de réviser sans regrets les principales options de son prédécesseur, Donald Trump. Le Moyen-Orient en fournit maints exemples.

1