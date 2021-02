Les Foo Fighters, une popularité qui n’a pas faibli depuis Werchter 96

Au rayon des souvenirs, l’édition du festival Torhout/Werchter de 1996 n’a pas seulement marqué les esprits par les petits contretemps qui l’ont émaillée. Pour sa vingtième édition, le rendez-vous louvaniste avait aussi mis les petits plats dans les grands, et s’offrait pour l’occasion une double tête d’affiche de prestige, avec David Bowie le premier jour et Neil Young le deuxième. C’était aussi, pour les Foo Fighters, déjà apparus au Pukkelpop et sur la scène de la Luna quelques mois plus tôt, la première apparition à Rock Werchter.