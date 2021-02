Andy Murray: «L’Open d’Australie ? J’ai évité de regarder…»

Victime du coronavirus à la mi-janvier, ce qui lui a fait rater son avion pour la quarantaine à Melbourne, et donc l’Open d’Australie, Andy Murray refait son retour sur le circuit ATP, cette semaine à Montpellier, après avoir disputé la finale (battu par l’Ukrainien Marchenko, 212e), d’un tournoi Challenger à Biella, en Italie, voici 10 jours. L’Écossais de 33 ans est désormais 121e mondial et tente toujours de retrouver son niveau d’avant «sa hanche en métal»… Sa dernière performance remonte à octobre 2019, lorsqu’il avait remporté le tournoi d’Anvers en battant Stan Wawrinka en finale! En 2020, il n’a pu disputer que sept rencontres (3 victoires, 4 défaites) et, cette année, il espérait vraiment se relancer en Australie avant que le virus ne s’en mêle. «À vrai dire, je n’ai pas trop suivi l’Open d’Australie», confie-t-il depuis l’Open Sud de France. «J’ai évité de regarder les matches car ça me faisait trop mal d’avoir dû renoncer à tout ça, alors que tennistiquement, j’étais prêt!