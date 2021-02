Des festivals et des barbecues cet été? La réponse d’Alexander De Croo

Le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD) était invité sur le plateau de la VRT ce lundi soir. « On voit qu’une grande étape pourra être franchie en avril-mai concernant un assouplissement des mesures », a souligné Alexander De Croo. Et cela, sans que l’assouplissement ne mène à une troisième vague. Le scénario le plus pessimiste imagine l’hypothèse d’un relâchement au 1er mai, la situation apparaît, ce qui « donne de bonnes perspectives » pour les mois de mai, juin et de l’été, a expliqué le chercheur de l’UNamur présent lors de la conférence de presse tenue ce lundi après-midi.