Après Montanier et Belhocine, Kompany est visé

Alors qu’ils ne peuvent s’adresser facilement à leur entraîneur comme ils le font habituellement depuis les tribunes, les supporters utilisent les moyens dont ils disposent pour essayer de faire passer leurs messages plus ou moins virulents. Et une des solutions se trouve évidemment sur internet. Les réseaux sociaux sont en effet le moyen privilégié par de nombreux fans pour fustiger les résultats de leur équipe. Ainsi, du côté du Mambourg, Karim Belhocine est la cible de critiques, qui dépassent parfois largement et honteusement le cadre sportif. Pris en grippe par des supporters qui le portaient pourtant aux nues lors des derniers matches avec du public, l’entraîneur du matricule 22 voit régulièrement les supporters carolos exiger sa tête sur les réseaux sociaux. Leurs arguments ? Des choix sportifs qu’ils ne comprennent pas toujours et un manque d’ajustements tactiques quand le match l’exige puisqu’en vingt mois sur le banc carolo, Karim Belhocine n’a réussi à inverser le cours négatif d’un match qu’à une reprise.