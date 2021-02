La Nasa publie la première vidéo de l’atterrissage de Perseverance sur Mars (vidéos)

Plusieurs photos avaient déjà été publiées jeudi et vendredi dernier, il s’agit ici de la première vidéo de l’atterrisage.

L'agence spatiale américaine NASA a publié ce lundi de nouvelles images spectaculaires de l'atterrissage de Persévérance sur Mars.

Longue d’un peu plus de trois minutes, la vidéo publiée dévoile les images de plusieurs caméras situées à différents endroits sur le module, après son entrée dans l’atmosphère martienne: l’une montre le déploiement du parachute supersonique, une autre, située sous le rover, le sol martien qui se rapproche, et deux autres vues montrent le rover peu à peu déposé au sol, suspendu par trois câbles.

Aucun son n’a en revanche pu être enregistré durant la vertigineuse descente.

Deux images avaient déjà été publiées jeudi et vendredi après l'atterrissage, mais elles étaient de mauvaise qualité et en noir et blanc.