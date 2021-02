David Goffin: «Ma solution? Continuer à rester positif»

Après une tournée australienne ratée (deux matches, deux défaites), David Goffin doit remettre son tennis dans le bon sens, cette semaine, à Montpellier (en indoor et malheureusement à huis clos). Il est tête de série nº2 d’un Open Sud de France qui affiche un très joli plateau avec Bautista-Agut (nº1), Sinner, Simon, Humbert, mais aussi les revenants Pouille, Tsonga et Murray !

David, avez-vous déjà tourné la mauvaise page australienne ?

Ce n’est jamais gai de perdre un premier tour en ayant eu quatre balles de match… Ça m’a un peu trotté dans la tête, effectivement. J’ai un peu refait le match, en me demandant ce que j’aurais pu mieux faire. Mais j’ai quitté Melbourne le lendemain de ma défaite, pour prendre un peu de repos en Belgique et me changer les idées. Ici, on a bien repris le boulot, toujours avec Germain (NDLR : Gigounon, le coach) et Fabien (Bertrand, le préparateur physique).

Qu’attendez-vous de ce tournoi de Montpellier où vous avez atteint deux fois les demi-finales en cinq participations ?