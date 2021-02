Retour manqué de Tsonga: après un an d’absence, il s’incline chez lui, en France

Jo-Wilfried Tsonga a renoué avec la compétition après plus d’un an d’absence lundi au tournoi de Montpellier. Pour son retour, le joueur français de 35 ans, 66e mondial, a été éliminé en deux sets 6-4, 6-2 en 1 heure et 12 minutes par l’Américain Sebastian Korda (ATP 92), le fils de l’ancien vainqueur de l’Open d’Australie Petr Korda, au 1er tour de l’Open Sud de France, un tournoi ATP 250 indoor sur surface dure doté de 262.170 euros.

Jo-Wilfried Tsonga n’avait plus joué depuis son abandon au 1er tour de l’Open d’Australie 2020, en raison de problèmes au dos et au bassin.

Le Manceau, ancien N.5 mondial, disputait le tournoi de Montpellier pour la cinquième fois. Demi-finaliste lors de ses trois premières participations, il avait remporté l’édition 2019 en battant son compatriote Pierre-Hugues Herbert en finale.