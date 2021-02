Coronavirus: les pays où les mesures sont plus contraignantes (carte)

Ce lundi, le Premier ministre Alexander Dr Croo l’a répété à l’envi : les mesures mises en place en Belgique ne sont pas les plus sévères.

Pour le vérifier, on peut notamment consulter une carte mise sur pied par l’université d’Oxford. Basée sur 20 indicateurs, et sur les données de 180 pays dans le monde, l’outil octroie une note sur 100 à chaque Etat. Moins elle est élevée, moins les mesures sanitaires sont strictes. Parmi les indicateurs : la fermeture des écoles, des lieux de travail, l’annulation des événements publics, les interdictions de voyage, etc.

La Belgique a un score de 60.19, un score relativement bas. Comparativement, l’Allemagne se trouve à 83, la France 63, la Luxembourg à 61, l’Italie à 78 et les Pays-Bas à 78 également.