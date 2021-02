UCB et Microsoft étendent leur partenariat dans la recherche de médicaments

Le groupe belge UCB et le géant de l'informatique Microsoft ont noué un partenariat dans la recherche et le développement de nouveaux traitements, a annoncé mardi UCB.

Cette collaboration stratégique entend combiner les services de calcul, de cloud et d'intelligence artificielle de Microsoft aux compétences d'UCB en matière de découverte et de développement de médicaments. La découverte de nouveaux médicaments requérant l'analyse d'une grande quantité de données, la plateforme de Microsoft peut aider les scientifiques d'UCB à découvrir de nouveaux médicaments de manière plus efficace et innovante, explique dans un communiqué le groupe spécialisé dans les traitements de maladies graves du système immunitaire ou du système nerveux central.

Le partenariat, dont ni la durée exacte ni les modalités financières ne sont précisées, s'étalera sur plusieurs années et fait suite à une précédente collaboration autour de la Covid-19.