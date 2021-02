Alexander De Croo: «Le moment où l’on va déconfiner n’est pas très loin» (vidéo)

Alexander De Croo était l’invité de la matinale de La Première sur la RTBF. Le Premier ministre a commenté la situation sanitaire en Belgique et est revenu sur les différents appels du pied pour assouplir les diverses mesures actuellement en vigueur, et ce, à quelques jours d’un nouveau Comité de concertation.

Faire preuve de transparence

« Le moment où l’on va déconfiner n’est pas très loin », a indiqué le Premier ministre De Croo. Et a également ajouté : « En avril et en mai, si on tient bien en mars, on va pouvoir déconfiner. »