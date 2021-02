Jelle Van Damme prédit un grand avenir à Hugo Siquet: «Futur back droit des Diables rouges» (vidéo)

Invité durant l’émission La Tribune, Jelle Van Damme est revenu sur sa carrière, quelques jours après l’annonce de sa retraite. Ayant joué pour le Standard et Anderlecht, il a répondu à plusieurs questions concernant les deux clubs.

Son meilleur moment au Standard : « Il y en a beaucoup. On a gagné la coupe ensemble. C’est le club dont je suis le plus proche et ça restera toujours comme ça ».

Lukaku ou Ibrahimovic ? « Je vais dire Lukaku. Ce n’est plus un gamin, c’est un homme. C’est le meilleur joueur pour la Belgique. Vu ses statistiques, je ne comprends pas ces gens qui le critiquent ».

Le meilleur joueur d’Anderlecht à son époque : « Boussoufa ».

Le meilleur joueur du Standard à son époque : « Witsel ».