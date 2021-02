Christian Benteke salué après son incroyable but: «Il a montré qu’on pouvait compter sur lui» (vidéo)

Christian Benteke s’est montré sous son plus beau jour lundi soir lors du déplacement de Crystal Palace à Brighton. Le Diable rouge a signé un but incroyable dans les dernières minutes de la rencontre pour donner la victoire à son équipe. Les journaux et sites sportifs britanniques n’ont pas hésité à mettre le nom de Benteke en avant après la rencontre.

Sky Sports : « Christian Benteke plante un but victorieux dans le temps additionnel et surprend les Seagulls ».

Guardian : « Benteke envoie une volée pour assurer et décrocher la victoire ».