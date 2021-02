Royaume-Uni: le taux de chômage monte encore, les jeunes les plus touchés

Le taux de chômage au Royaume-Uni est monté à 5,1% lors des trois mois achevés fin décembre contre 5,0% fin novembre à cause du virus, d'après des chiffres publiés mardi par l'Office national des statistiques (ONS).

C'est 1,3 point de pourcentage de plus qu'un an auparavant quand l'impact économique de la pandémie ne s'était pas encore fait ressentir.

Depuis février 2020, dernier mois avant le premier confinement pour lutter contre l'épidémie, le nombre d'employés enregistrés a plongé de 726.000, "mais l'essentiel de cette chute a eu lieu au début de la pandémie de coronavirus", précise l'ONS.

L'institut de statistiques souligne que les 18 à 24 ans sont ceux qui ont le plus pâti de pertes d'emplois depuis le début de la pandémie. Des coupes sombres ont notamment eu lieu dans les secteurs qui emploient beaucoup de jeunes et particulièrement touchés par les restrictions, comme la restauration, les loisirs, l'hôtellerie et la distribution.