Coronavirus: une faille permet à certains Belges de savoir quel vaccin ils recevront

Trois vaccins différents sont actuellement sur le marché, en Belgique : celui de Pfizer, celui de Moderna et celui d’AstraZeneca. Les trois ont des taux d’efficacité différents (plus de 90 % pour les deux premiers, environ 60 % pour le troisième), mais il ne sera pas possible, pour autant, de choisir lequel nous sera injecté.

Certains Belges, pourtant, pourront savoir quel vaccin ils recevront. Singulièrement au nord du pays. Ainsi, d’après le Nieuwsblad, qui a obtenu confirmation de son information auprès de l’Agence des soins et de la santé (« zorg en gezondheid »), les gens qui confirment leur rendez-vous sur internet après avoir reçu leur invitation par sms ou mail peuvent voir quel vaccin leur sera injecté.