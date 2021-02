Policiers blessés, incendies…: troisième nuit de débordements à Bruxelles

La police et les pompiers ont dû intervenir, dans la nuit de lundi à mardi, à Neder-Over-Hembeek (nord de Bruxelles) après l’incendie d’un container rempli de déchets et celui d’une poubelle. Cette information a été signalée par Het Laatste Nieuws et confirmée par la police.

« Les pompiers sont, pour les deux incidents, rapidement arrivés sur place et les incendies ont été contrôlés. Il y a cependant quelques dégâts sur le toit d’un lieu de stockage de poubelles », affirme Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles.

Il s’agit de la troisième nuit consécutive lors de laquelle la police a dû intervenir. Dans la nuit de samedi à dimanche, d’autres containers et poubelles ont été incendiés. Dans la nuit de dimanche à lundi, la police a dû intervenir à cause d’une bagarre entre jeunes. Sur place, les agents ont été visés par des projectiles et trois d’entre eux ont été blessés, rappelle Bruzz.