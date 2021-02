Circuit Het Nieuwsblad: les organisateurs aimeraient voir Mathieu van der Poel au départ

Tomas Van Den Spiegel, CEO de Flanders Classics et organisateur du Circuit Het Nieuwsblad, a confirmé mardi qu’il aimerait avoir Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) au départ de la course d’ouverture de la saison cycliste belge samedi.

Lundi, Alpecin-Fenix s’était retiré du Tour des Emirats arabes unis après le test positif au coronavirus d’un des membres de son staff. En plus de Van der Poel, qui a atterri mardi à Amsterdam, Jasper Philipsen, Roy Jans, Louis Vervaeke et Kristian Sbaraglii ont pu quitter les Emirats mais Jonas Rickaert et Gianni Vermeersch ont dû rester en quarantaine sur place. L’équipe belge a jusqu’à 72 heures avant le départ de la course pour dévoiler sa sélection.