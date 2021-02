Anne-Cécile Vandalem cherche des enfants pour le spectacle «Kingdom»

Figurant parmi les metteurs en scène belges les plus suivis chez nous et à l’étranger (ses spectacles ont été présentés au Festival d’Avignon comme à la Schaubuhne de Berlin), Anne-Cécide Vandalem lance un appel urgent.

La crise sanitaire actuelle a parfois des conséquences inattendues. Ainsi, la metteuse en scène Anne-Cécile Vandalem, dont les créations ont été présentées un peu partout en Belgique mais aussi à l’étranger, notamment au Festival d’Avignon et à la Schaubuhne de Berlin, a bien du mal à trouver les jeunes acteurs dont elle a besoin pour sa nouvelle création Kingdom.

Impossible en effet d’aller se promener dans les habituels stages, ateliers et autres cours d’académie pour repérer d’éventuels candidats. Elle lance donc un appel urgent pour trouver quatre enfants blonds, type nordique ou slave, d’ici le 5 mars. Ceux-ci auront entre 8 et 12 ans (ils doivent avoir 9 ans le 30 juin de cette année) et rejoindront les quatre autres jeunes comédiens déjà sélectionnés, le spectacle comprenant une double distribution en alternance.