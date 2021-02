Quatre nouvelles entreprises nommées "usines du futur"

Les sites de Cargill à Izegem, Danone à Rotselaar, Delhez Tôlerie à Thimister-Clermont et L'Oréal à Libramont ont reçu mardi le titre "d'usine du futur" ("Factory of the Future") de la part de la fédération sectorielle Agoria et du centre collectif de l'industrie technologique Sirris.