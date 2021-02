Bernard Clerfayt: «Que les partenaires sociaux viennent avec des propositions convergentes au Sommet social»

En lisant dans nos colonnes les propos acerbes tenus par la secrétaire générale de la FGTB bruxelloise, Estelle Ceulemans, vis-à-vis du Sommet social bruxellois qui doit se tenir mercredi, le ministre bruxellois de l’Emploi et de la Formation Bernard Clerfayt (Défi) a visiblement avalé son café de travers. La cheffe du syndicat rouge y déclare, pour rappel, ne rien attendre de cette rencontre durant laquelle les représentants du gouvernement, du patronat et des travailleurs devront notamment revenir sur les mesures qui sont inscrites dans le plan de relance européen. La faute, dit-elle, aux méthodes de concertation et de partage d’information du gouvernement, et à son manque d’ambition.