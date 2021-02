Entre novembre 2020 et fin janvier 2021, huit fermetures de magasins ont été annoncées par H&M, selon le syndicat chrétien: un COS à Liège, un COS à Bruxelles, deux H&M dans le centre d'Anvers qui s'ajoutent aux quatre fermetures déjà annoncées fin 2020 (H&M Liège, H&M Anspach, H&M Gent, H&M Charleroi).

La CNE reproche à l'enseigne de fermer ses magasins de manière "perlée" pour éviter de devoir passer par la case "licenciement collectif" et l'application de la "loi Renault", plus contraignante juridiquement.

"Face à la pression des travailleurs et travailleuses de H&M, des négociations se sont mises en place mais elles restent insuffisantes, selon nous. Dans le plan proposé, il manque une procédure plus contraignante pour sauver un maximum d'emplois par des reclassements internes. A l'allure où les magasins ferment, il ne sera plus possible de sauver un emploi lorsqu'un magasin fermera ses portes chez H&M", estime la CNE.