La nouvelle Red Bull de Formule 1 sera «la même, mais différente» (vidéo)

Le principal rival de Mercedes a présenté sa nouvelle monoplace : la RB16B au volant de laquelle Max Verstappen et son nouvel équipier Sergio Pérez tenteront de défier les Flèches d’argent.

La présentation des nouvelles F1 se poursuit. Et après McLaren, Alpha Tauri et Alfa Romeo, c’est cette fois Red Bull qui a révélé les premières images de sa RB16B que le fabricant de cannettes volantes présente comme « la même, mais différente », en référence à des voitures qui n’auront pu que peu évoluer entre 2020 et 2021, en raison d’un règlement technique quasiment similaire à celui en vigueur l’année dernière. « Disons que la nouvelle voiture embarquera environ 60 % de sa devancière », avait anticipé le boss Christian Horner à la fin de la saison dernière.

Une voiture plus consistante