Chute du bitcoin: Elon Musk s’interroge, la Secrétaire américaine au Trésor s’inquiète

Le prix du bitcoin plongeait mardi, entraînant les autres cryptomonnaies après un message pessimiste du patron de Tesla Elon Musk et un nouvel avertissement de la Secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen.

Vers 11H20 GMT (12H20 à Paris), le bitcoin perdait 14 % à 47.255 dollars, et l’ethereum, deuxième plus grande cryptomonnaie, chutait dans son sillage de 18 % à 1.475 dollars.

Depuis décembre 2020, le bitcoin ne cessait de repousser son plus haut historique, passé en moins de trois mois de 20.000 dollars à 58.350 dollars dimanche, galvanisé par l’intérêt de plus en plus poussé d’investisseurs institutionnels.