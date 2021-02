Tour des Émirats arabes unis: Pogacar règle Adam Yates et conforte sa place de leader

Leader, Tadej Pogacar (Team Emirates) a dompté mardi l’ascension finale de la 3e étape du Tour des Émirats arabes unis, premier rendez-vous WorldTour de la saison. Après 166 kilomètres entre Al Ain Strata Manufacturing et Jebel Hafeet, le Slovène s’est montré plus véloce que le Britannique Adam Yates (INEOS-Grenadiers) dans un sprint à deux. Le Belge Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) a fini à une belle 5e place.

L’ascension finale de 10,6 km à 6,9 pour cent de moyenne et des passages à près de 10 pour cent, a vu le leader slovène Tadej Pogacar et le vainqueur sortant Adam Yates s’isoler en tête à près de 4 kilomètres du but alors que le Portugais Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) ne parvenait pas à suivre le rythme.