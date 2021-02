Circuit Het Nieuwsblad: Van Avermaet et Naesen leaders d’AG2R-Citroën pour l’ouverture

Les deux coureurs belges seront accompagnés de Lawrence Naesen, Gijs Van Hoeke, du Suisse Michaël Schar et des Français Alexis Gougeard et Damien Touze.

Greg Van Avermaet et Oliver Naesen seront les leaders de l’équipe AG2R-Citroën pour les deux courses du week-end d’ouverture de la saison cycliste belge, le Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour) samedi et Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.Pro) dimanche.

Au Circuit Het Nieuwsblad, Greg Van Avermaet et Oliver Naesen seront épaulés par Lawrence Naesen, Gijs Van Hoeke, le Suisse Michaël Schar et les Français Alexis Gougeard et Damien Touze.

Le lendemain, Oliver Naesen, Greg Van Avermaet, Gijs Van Hoeke seront également au départ de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, aux côtés des Français Julien Duval, Anthony Julien et Marc Sarreau.

Greg Van Avermaet a remporté deux fois le Circuit Het Nieuwsblad, en 2016 et 2017. Il avait aussi fini 2e derrière le Tchèque Zdenek Stybar en 2019. Olivier Naesen s’était quant lui classé 7e de la course d’ouverture l’an dernier en 2017.