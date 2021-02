Pierre Vaiana Amuri & spiranza

D’abord, il y a les compositions de Pierre Vaiana, toutes plus belles les unes que les autres, aux mélodies raffinées et simples à la fois, aux arrangements sophistiqués. Puis il y a ce duo intérieur entre le sax soprano et le violoncelle, une double voix procure d’intenses émotions. Le jeu tendu, entre sérénité et fureur, de la guitare. Le tapis subtil tissé par la contrebasse et la batterie. Tout concourt à faire de cette musique un moment de paix et d’harmonie. Qui peut soudain être traversé d’un orage, mais chaque fois le ciel redevient clair et nous enchante.