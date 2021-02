«Big sky» sur ABC: un thriller rural sous haute tension

C’est une question de chance ou de probabilité. La chance que cet automobiliste, venu de San Francisco dans une rutilante Tesla et qui a pris un moment pour s’abîmer dans la contemplation de la nature sauvage du Montana, se retrouve à patiner de plus belle, embourbé sur une plaque boueuse. La chance pour qu’au même moment le policier de la route passe par là pour venir lui prodiguer de précieux conseils pour sortir de là. La chance encore, ou la malchance, pour que la petite amie du fils de Jenny et Cody Hoyt, en route vers leur domicile, croise celle d’un conducteur de camion à tendances psychopathes. La chance encore pour que le radiateur de sa voiture l’abandonne en pleine nuit, facilitant ainsi la tâche du camionneur kidnappeur.