Coronavirus - Autorisation définitive du vaccin de Pfizer au Brésil

Auparavant l'Anvisa avait délivré des autorisations d'urgence des vaccins du laboratoire chinois Sinovac et d'AstraZeneca/Oxford, déjà utilisés dans la campagne nationale de vaccination lancée il y a plus d'un mois au Brésil.

Aucune dose de celui de Pfizer/BioNTech n'a encore été livrée dans le deuxième pays le plus endeuillé du monde par le coronavirus, qui y a tué plus de 247.000 personnes en un an.

"L'efficacité et la sécurité du vaccin de Pfizer/BioNtech ont été vérifiées par l'équipe technique de l'Anvisa", a assuré l'agence régulatrice dans un communiqué.

Cette autorisation définitive permet l'utilisation du vaccin pour l'ensemble de la population, et la commercialisation des doses.

L'autorisation d'urgence, elle, ne concerne que l'immunisation de certains groupes définis comme prioritaires.