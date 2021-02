Faut-il étendre les Railpass de la SNCB au-delà des vacances de Pâques?

Les 3,6 millions de personnes qui ont demandé un Railpass de la SNCB n’ont plus qu’un petit peu plus d’un mois pour utiliser leurs 12 voyages, à raison maximale de 2 trajets par mois (après 9h du matin en semaine, à n’importe quelle heure le week-end). Ils ne sont plus valables que jusqu’au 31 mars, juste avant les vacances de Pâques (le 4 avril). Les Railpass de la SNCB, on s’en souvient, avaient été décidés avant les grandes vacances, par le précédent gouvernement, et accueillis avec un enthousiasme plus que modéré par la SNCB, malgré les 110 millions offerts en compensation. Ils ont donc été imaginés avant que la deuxième vague pandémique ne bouscule à nouveau les agendas et, surtout, la liberté de fréquenter les lieux touristiques auxquels, initialement, ils devaient servir de moyen d’accès promotionnel. La question devrait donc se poser aujourd’hui sur leur éventuelle prolongation.