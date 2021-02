Les Geluck Brothers en piste à Namur: surprenant!

Un Geluck peut en cacher un autre » : c’est par cette maxime plutôt savoureuse que sont accueillis les visiteurs qui pénètrent dans l’ancienne agence bancaire de la place d’Armes, à Namur, où s’est installée la Belgian Gallery depuis quelques années. Spécialisée dans l’art belge des XIX et XXe siècles, la galerie lorgne de plus en plus vers l’art contemporain, avec une exposition de Léa Belooussovitch et Stephan Balleux pour ce printemps, sans compter une nouvelle galerie à Knokke prévue en mars et une à Bruxelles en septembre ! Pour l’heure, ce sont les « Geluck Brothers » qui exposent à Namur : un succès public qui fait du bien dans ce climat morose.