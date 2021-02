Football Leaks: l’ingéniosité du système Mogi Bayat

Quand les Football Leaks et ses 12 millions de documents rencontrent le Footbelgate, l’une des plus grosses affaires du football belge, cela ne peut que détoner. Surprendre ? Plus vraiment, tant les enquêtes de Football Leaks auxquelles Le Soir participe nous ont appris que le monde du foot contemporain pouvait parfois sentir les égouts. Ces documents, centrés sur les agents Mogi Bayat et Christophe Henrotay, deux personnages au centre des investigations judiciaires – le premier cible du Footbelgate (le bien nommé Propere Handen dans le nord du pays), le second dans le dossier monté par le juge d’instruction bruxellois Michel Claise –, ne font que confirmer le coin du voile soulevé par les perquisitions et les inculpations judiciaires.

Dans notre première partie d’enquête, Le Soir s’est penché sur le système mis en place par l’agent de joueur Mogi Bayat.