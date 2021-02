Hernan Crespo, ancien attaquant de l’Inter, est sous le charme de Romelu Lukaku: «Quand il part, c’est un train»

Hernan Crespo, qui a porté les couleurs de l’Inter en 2002-2003 puis de 2006 à 2009, a fait l’éloge de l’attaquant des Diables dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport. « Ce qui me frappe le plus, chez Lukaku, c’est sa puissance ! Quand il part, c’est un train ! Il entraîne ses coéquipiers et ses adversaires avec lui », confie l’Argentin de 45 ans, également passé, en Italie, par Parme, la Lazio, l’AC Milan et le Genoa. « Et avec ses pieds, il n’est pas maladroit du tout, comme il l’a prouvé sur son but dimanche dernier face à l’AC Milan. »